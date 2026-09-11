Лупа-очки Discovery Crafts DGL 50

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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538649
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Discovery Crafts DGL 50 – это лупа-очки с парными комплектами сменных линз. Она дает возможность изучать мелкие объекты на увеличении от 10 до 25 крат (с шагом в 5 крат). Имеет подсветку, поэтому может использоваться в помещениях со слабой освещенностью и даже ночью. Эта лупа отлично подойдет для работы часового мастера, ювелира или реставратора, а также для технического хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое значительно легче обычного, поэтому при длительных наблюдениях этой лупой пользоваться намного удобнее. При этом линзы передают контрастную и четкую картинку и устойчивы к случайным повреждениям. Линзы можно отворачивать наверх, если требуется осмотреть рабочую область без увеличения. Светодиоды подсветки находятся рядом с линзами, угол наклона можно регулировать, питание – батарейки. В качестве крепления на голову можно выбрать одно из двух, входящих в комплект: текстильное с регулировкой длины или очковую оправу.
Discovery Crafts DGL 50 – это лупа-очки с парными комплектами сменных линз. Она дает возможность изучать мелкие объекты на увеличении от 10 до 25 крат (с шагом в 5 крат). Имеет подсветку, поэтому может использоваться в помещениях со слабой освещенностью и даже ночью. Эта лупа отлично подойдет для работы часового мастера, ювелира или реставратора, а также для технического хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое значительно легче обычного, поэтому при длительных наблюдениях этой лупой пользоваться намного удобнее. При этом линзы передают контрастную и четкую картинку и устойчивы к случайным повреждениям. Линзы можно отворачивать наверх, если требуется осмотреть рабочую область без увеличения. Светодиоды подсветки находятся рядом с линзами, угол наклона можно регулировать, питание – батарейки. В качестве крепления на голову можно выбрать одно из двух, входящих в комплект: текстильное с регулировкой длины или очковую оправу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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