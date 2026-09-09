Лупа Kenko 2,5х, 50 мм (PKC-001)

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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251561
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Лупа Kenko 50 мм 2,5х (PKC-001) – классическая лупа для бытового использования. Лупа идеально подойдет для чтения мелкого текста в газетах, книгах, инструкциях, на ценниках и т.д. Диаметр лупы составляет 50 мм, это позволит взять ее с собой в дорогу, ведь она не займет много места в сумке или большом кармане. Лупа имеет стандартное увеличение в 2,5 раза, что является достаточным для рассмотрения большинства текстов и мелких предметов. Линза лупы изготовлена из оптического стекла, что обеспечивает правильную цветопередачу и должную четкость передаваемых изображений и текстов. Лупа имеет классическую черную оправу и удобную для удержания ручку.
Лупа Kenko 50 мм 2,5х (PKC-001) – классическая лупа для бытового использования. Лупа идеально подойдет для чтения мелкого текста в газетах, книгах, инструкциях, на ценниках и т.д. Диаметр лупы составляет 50 мм, это позволит взять ее с собой в дорогу, ведь она не займет много места в сумке или большом кармане. Лупа имеет стандартное увеличение в 2,5 раза, что является достаточным для рассмотрения большинства текстов и мелких предметов. Линза лупы изготовлена из оптического стекла, что обеспечивает правильную цветопередачу и должную четкость передаваемых изображений и текстов. Лупа имеет классическую черную оправу и удобную для удержания ручку.
Лупа Kenko 2,5х, 50 мм (PKC-001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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