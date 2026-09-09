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Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver

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Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 1
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 2
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 1
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 2
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 227043
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver

Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous – беспроводная мышь. Подходит для использования с разными устройствами. Модель Satechi M1 имеет две основные кнопки и колёсико прокрутки. Корпус устройства изготовлен из шлифованного алюминия. Для того чтобы зарядить мышь, используется разъём USB-C. На Satechi M1 используется беспроводное подключения Bluetooth.

Отзывы о товаре Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous – беспроводная мышь. Подходит для использования с разными устройствами. Модель Satechi M1 имеет две основные кнопки и колёсико прокрутки. Корпус устройства изготовлен из шлифованного алюминия. Для того чтобы зарядить мышь, используется разъём USB-C. На Satechi M1 используется беспроводное подключения Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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