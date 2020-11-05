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Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2

Артикул: 224054
  • Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 1
  • Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 2
  • Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 3
  • Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 4
  • Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 5
  • Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 6
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 1
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 2
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 3
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 4
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 5
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - фото 6
8 150 руб. 
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+ 264 КэтКоинов
Артикул: 224054
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Высота, см33
Длина, см17
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Корпуснет
Мощность1800 Вт
Особенностиустановочный диаметр 28.6 см
Полная добротность (Qts)0.43
Резонансная частота (Fs)26.9 Гц
Типпассивный
Типоразмер30 см
Чувствительность84.5 дБ
Ширина, см32.6
Эквивалентный объем (Vas)45 л
Обновленная версия с толстыми подводящими проводами состоящими из 84 жил, акустическими терминалами под 8 Ga и усиленными клеевыми швами. Крепление подвеса к диффузору усилено двойной прошивкой, что придает конструкции дополнительную прочность. Звуковая катушка на мощном каркасе из «черного алюминия» 3 дюйма намотана медным проводом в 4 слоя с высотой намотки 35 мм. Дополнительное покрытие термоустойчивым «черным клеем» с последующим спеканием обеспечивает сохранность от сползания и увеличенную термостойкость. Мотор на двух кольцевых магнитах, имеющих высокий запас энергии магнитного поля типоразмера 170х90х20 мм. обеспечивает мощность достаточную как для «громкого повседнева» и по-настоящему отличного, глубокого баса, так и для участия в соревнованиях по SPL. Данная линейка обладает литой корзиной с профилем переменной конфигурации делающей конструкцию легкой и при этом прочной и устойчивой к механическим воздействиям. Центрирующий компонент подвижной системы представляет собой две шайбы и сводит к минимуму поперечные смещения подвижной системы по всей длине хода. Особое внимание стоит уделить наличию дополнительного фиксирующего кольца обеспечивающего надежное соединение центрующей шайбы с корзиной.


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Самовывоз невозможен
Сабвуфер Ural Bulava 12 V.2 - стоимость товара 8150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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