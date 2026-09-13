Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А ЧЕРНЫЙ 300Вт активный (30см/12")
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сабвуфер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сабвуфер
Высота, см
36
Количество динамиков
1
Мощность
300 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
52
Размеры в упаковке, см
60х44х44
Вес, кг.
17
Описание товара Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А ЧЕРНЫЙ 300Вт активный (30см/12")
Описание
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сабвуфер
Высота, см
36
Количество динамиков
1
Мощность
300 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
52
Описание
Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А ЧЕРНЫЙ 300Вт активный (30см/12") - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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