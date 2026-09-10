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Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт

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Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 1
Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 2
Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 3
Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 4
Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 5
Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 1
  • Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 2
  • Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 3
  • Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 4
  • Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 5
  • Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375975
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
4

Описание товара Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт

Глубокий, структурированный бас за счет двухкомпонентного диффузора сабвуферного динамика. Ультракомпактный корпус фазоинверторного типа. Высокий уровень чувствительности. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте. ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАЗЫ 0-180.

Отзывы о товаре Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
Глубокий, структурированный бас за счет двухкомпонентного диффузора сабвуферного динамика. Ультракомпактный корпус фазоинверторного типа. Высокий уровень чувствительности. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте. ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАЗЫ 0-180.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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