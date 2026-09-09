Фен Beurer HC55 2000Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фен Beurer HC55 2000Вт черный
Фен Beurer HC55 оборудован генератором ионов, который устраняет статическое напряжение и придает блеск локонам. Зафиксировать прикорневой объем можно путем активации холодного воздуха. Переключение между 4 температурными и 2 скоростными режимами осуществляется с помощью механической панели управления. Beurer HC55 поддерживает защитную систему для автоматического выключения при угрозе перегрева. Насадка-диффузор служит для равномерной сушки кудрявых волос. Съемный фильтр предупреждает забивание волосами внутренних элементов. Петля для подвешивания позволяет хранить устройство на держателе в ванной. Особенностью прибора является автоматическое сматывание сетевого шнура.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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