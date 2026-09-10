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Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200

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Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 1
Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 2
Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 3
Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 4
Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 5
Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Цвет
черный
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 1
  • Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 2
  • Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 3
  • Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 4
  • Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 5
  • Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
3 120 руб.  5 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 419408
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Длина сетевого шнура
1.95
Цвет
черный
В комплекте
диффузор, концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х10
Вес, г.
500

Описание товара Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200

Фен D570DE мощностью 2200 Вт обеспечивает ультрабыструю сушку, заботясь о ваших волосах. Функция ионизации устраняет статическое электричество, пряди становятся эластичными и блестящими. Диффузор прекрасно подходит для укладки кудрявых волос, а насадка-концентратор позволяет добиться точности укладки. Режим холодного воздуха поможет надежно закрепить укладку, а длинный шнур 1,95м сделает использование фена максимально удобным.

Отзывы о товаре Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200




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Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Длина сетевого шнура
1.95
Цвет
черный
В комплекте
диффузор, концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Описание
Фен D570DE мощностью 2200 Вт обеспечивает ультрабыструю сушку, заботясь о ваших волосах. Функция ионизации устраняет статическое электричество, пряди становятся эластичными и блестящими. Диффузор прекрасно подходит для укладки кудрявых волос, а насадка-концентратор позволяет добиться точности укладки. Режим холодного воздуха поможет надежно закрепить укладку, а длинный шнур 1,95м сделает использование фена максимально удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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