Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Цвет
черный
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%3 120 руб. 5 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 419408
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Длина сетевого шнура
1.95
Цвет
черный
В комплекте
диффузор, концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х10
Вес, г.
500
Описание товара Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200
Фен D570DE мощностью 2200 Вт обеспечивает ультрабыструю сушку, заботясь о ваших волосах. Функция ионизации устраняет статическое электричество, пряди становятся эластичными и блестящими. Диффузор прекрасно подходит для укладки кудрявых волос, а насадка-концентратор позволяет добиться точности укладки. Режим холодного воздуха поможет надежно закрепить укладку, а длинный шнур 1,95м сделает использование фена максимально удобным.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Длина сетевого шнура
1.95
Цвет
черный
В комплекте
диффузор, концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, настройка скорости, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Фен D570DE мощностью 2200 Вт обеспечивает ультрабыструю сушку, заботясь о ваших волосах. Функция ионизации устраняет статическое электричество, пряди становятся эластичными и блестящими. Диффузор прекрасно подходит для укладки кудрявых волос, а насадка-концентратор позволяет добиться точности укладки. Режим холодного воздуха поможет надежно закрепить укладку, а длинный шнур 1,95м сделает использование фена максимально удобным.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен BaByliss D570DE Turbo Shine 2200