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Триммер для бороды Philips MG1100/16 Series 1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер для бороды Philips MG1100/16 Series 1000

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Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 1
Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 2
Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 1
  • Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 2
  • Триммер Philips MG1100/16 черный (насадок в компл:3шт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221799
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Триммер для бороды Philips MG1100/16 Series 1000

С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.

Отзывы о товаре Триммер для бороды Philips MG1100/16 Series 1000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Описание
С помощью Philips MULTIGROOM серии 1000 вы сможете легко и точно подровнять или побрить волосы на лице или смоделировать уникальный образ. Усовершенствованный триммер и гребни DualCut обеспечивают превосходное подравнивание и стайлинг бороды, а триммер для создания контура позволяет добиваться четких линий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер для бороды Philips MG1100/16 Series 1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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