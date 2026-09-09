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Микроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221669
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х28
Вес, кг.
10.4

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная

Черная микроволновая печь 20MWS-727S/B станет идеальным дополнением к кухне, выполненной в темных тонах, или составит контраст светлому интерьеру. Благодаря функциям разморозки, приготовления и разогрева она способна превратить начальные ингредиенты или полуфабрикаты в полностью готовое блюдо. Таймер на 99 минут и 10 уровней мощности позволяют задать точные настройки.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Черная микроволновая печь 20MWS-727S/B станет идеальным дополнением к кухне, выполненной в темных тонах, или составит контраст светлому интерьеру. Благодаря функциям разморозки, приготовления и разогрева она способна превратить начальные ингредиенты или полуфабрикаты в полностью готовое блюдо. Таймер на 99 минут и 10 уровней мощности позволяют задать точные настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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