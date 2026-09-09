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Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221165
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Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQ3 с алюминиевой треногой
Жесткая экваториальная монтировка немецкого типа Sky-Watcher EQ3 прекрасно подходит для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное вращение – вы не упустите выбранный объект из поля зрения. Эта модель комплектуется надежной алюминиевой треногой. Червячные передачи по обеим осями дают возможность поворачивать оптическую трубу на 360°. Металлические координатные круги позволяют быстро навестись на интересующий вас объект, даже если его не видно в искатель – достаточно знать его небесные координаты. С помощью этой монтировки можно находить даже очень тусклые небесные тела. Если вы любите астрофотографию, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или по обеим осям (приобретаются отдельно). Тренога изготовлена из алюминия – это позволило сохранить устойчивость конструкции и при этом снизить ее вес. Тренога снабжена удобным лотком для аксессуаров.
Жесткая экваториальная монтировка немецкого типа Sky-Watcher EQ3 прекрасно подходит для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное вращение – вы не упустите выбранный объект из поля зрения. Эта модель комплектуется надежной алюминиевой треногой. Червячные передачи по обеим осями дают возможность поворачивать оптическую трубу на 360°. Металлические координатные круги позволяют быстро навестись на интересующий вас объект, даже если его не видно в искатель – достаточно знать его небесные координаты. С помощью этой монтировки можно находить даже очень тусклые небесные тела. Если вы любите астрофотографию, монтировку можно дополнить моторными приводами по одной или по обеим осям (приобретаются отдельно). Тренога изготовлена из алюминия – это позволило сохранить устойчивость конструкции и при этом снизить ее вес. Тренога снабжена удобным лотком для аксессуаров.
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