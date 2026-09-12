Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT
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Характеристики
Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT
Азимутальная монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT – незаменимый инструмент, который пригодится астрономам любого пользовательского уровня и поможет быстро и эффективно изучать просторы Вселенной. Основная особенность монтировки – встроенная система автоматического наведения SynScan GOTO, имеющая в своей базе данных 42900+ координат небесных тел (список составлен на основе 9 астрономических каталогов: Мессье, NGC, IC, SAO, Колдуэлл, Двойные звезды, Переменные звезды, Именные звезды, Планеты). Пользоваться возможностями системы просто: необходимо выбрать нужное наименование из списка при помощи ручного контроллера SynScan, а затем дождаться, пока система завершит процесс наведения на объект.
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