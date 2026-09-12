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Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT

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Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698929
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.22х0.21
Вес, кг.
6.84

Описание товара Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT

Азимутальная монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT – незаменимый инструмент, который пригодится астрономам любого пользовательского уровня и поможет быстро и эффективно изучать просторы Вселенной. Основная особенность монтировки – встроенная система автоматического наведения SynScan GOTO, имеющая в своей базе данных 42900+ координат небесных тел (список составлен на основе 9 астрономических каталогов: Мессье, NGC, IC, SAO, Колдуэлл, Двойные звезды, Переменные звезды, Именные звезды, Планеты). Пользоваться возможностями системы просто: необходимо выбрать нужное наименование из списка при помощи ручного контроллера SynScan, а затем дождаться, пока система завершит процесс наведения на объект.

Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Азимутальная монтировка Sky-Watcher AZGT на треноге SLT – незаменимый инструмент, который пригодится астрономам любого пользовательского уровня и поможет быстро и эффективно изучать просторы Вселенной. Основная особенность монтировки – встроенная система автоматического наведения SynScan GOTO, имеющая в своей базе данных 42900+ координат небесных тел (список составлен на основе 9 астрономических каталогов: Мессье, NGC, IC, SAO, Колдуэлл, Двойные звезды, Переменные звезды, Именные звезды, Планеты). Пользоваться возможностями системы просто: необходимо выбрать нужное наименование из списка при помощи ручного контроллера SynScan, а затем дождаться, пока система завершит процесс наведения на объект.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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