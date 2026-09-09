Система визуализации Микромед Visual 5MP 9,7” для микроскопа
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Характеристики
Тип товара
Система визуализации
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286220
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Система визуализации
Особенности
Интерфейсы USB2.0, HDMI, TF card, WIFI, Bluetooth
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Система визуализации Микромед Visual 5MP 9,7” для микроскопа
Система визуализации Микромед Visual 5MP 9.7? предназначена для проведения оптического гранулометрического анализа. Может использоваться как с микроскопами плоского поля, так и со стереомикроскопами. Установить систему Микромед Visual 5MP 9,7? можно на телескоп, зрительную трубу или любой другой оптический прибор, оснащённый байонетом C-mount.
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Бренд
Тип товара
Система визуализации
Особенности
Интерфейсы USB2.0, HDMI, TF card, WIFI, Bluetooth
Страна производитель
Китай
Система визуализации Микромед Visual 5MP 9.7? предназначена для проведения оптического гранулометрического анализа. Может использоваться как с микроскопами плоского поля, так и со стереомикроскопами. Установить систему Микромед Visual 5MP 9,7? можно на телескоп, зрительную трубу или любой другой оптический прибор, оснащённый байонетом C-mount.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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