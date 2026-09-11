Редуктор фокуса Sky-Watcher 0,85x для ED80 OTAW
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Характеристики
Тип товара
Редуктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482563
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, кг.
1
Описание товара Редуктор фокуса Sky-Watcher 0,85x для ED80 OTAW
Редуктор фокуса Sky-Watcher 0.85x предназначен для астрофотографии. Эта модель используется с телескопом Sky-Watcher BK ED80 Steel OTAW. Редуктор позволяет уменьшить фокусное расстояние и увеличить светосилу. Он также исправляет краевые аберрации, так что картинка получается неискаженной по всему полю зрения. При астросъемке с использованием редуктора время экспозиции значительно сокращается. Для крепления камеры требуется T-адаптер Sky-Watcher для Sony, Canon или Nikon (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Редуктор фокуса Sky-Watcher 0.85x предназначен для астрофотографии. Эта модель используется с телескопом Sky-Watcher BK ED80 Steel OTAW. Редуктор позволяет уменьшить фокусное расстояние и увеличить светосилу. Он также исправляет краевые аберрации, так что картинка получается неискаженной по всему полю зрения. При астросъемке с использованием редуктора время экспозиции значительно сокращается. Для крепления камеры требуется T-адаптер Sky-Watcher для Sony, Canon или Nikon (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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