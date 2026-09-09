Top.Mail.Ru
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221164
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.45х0.26
Вес, кг.
25

Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой

Sky-Watcher EQ3 – это жесткая экваториальная монтировка для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. Выверенная механика обеспечивает плавный и точный ход оптической трубы. Червячные передачи по обеим осям дают возможность поворачивать трубу на 360 градусов. Монтировка снабжена металлическими установочными кругами, позволяющими быстро подготовить устройство к работе. Для астрофотографии рекомендуется дополнить монтировку моторными приводами (приобретаются отдельно).

Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Описание
Sky-Watcher EQ3 – это жесткая экваториальная монтировка для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. Выверенная механика обеспечивает плавный и точный ход оптической трубы. Червячные передачи по обеим осям дают возможность поворачивать трубу на 360 градусов. Монтировка снабжена металлическими установочными кругами, позволяющими быстро подготовить устройство к работе. Для астрофотографии рекомендуется дополнить монтировку моторными приводами (приобретаются отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...