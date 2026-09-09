Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монтировка
Особенности
стальная тренога
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.45х0.26
Вес, кг.
25
Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQ3 со стальной треногой
Sky-Watcher EQ3 – это жесткая экваториальная монтировка для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. Выверенная механика обеспечивает плавный и точный ход оптической трубы. Червячные передачи по обеим осям дают возможность поворачивать трубу на 360 градусов. Монтировка снабжена металлическими установочными кругами, позволяющими быстро подготовить устройство к работе. Для астрофотографии рекомендуется дополнить монтировку моторными приводами (приобретаются отдельно).
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Sky-Watcher EQ3 – это жесткая экваториальная монтировка для визуальных наблюдений и астрофотографии. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. Выверенная механика обеспечивает плавный и точный ход оптической трубы. Червячные передачи по обеим осям дают возможность поворачивать трубу на 360 градусов. Монтировка снабжена металлическими установочными кругами, позволяющими быстро подготовить устройство к работе. Для астрофотографии рекомендуется дополнить монтировку моторными приводами (приобретаются отдельно).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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