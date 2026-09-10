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Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив

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Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 1
Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 2
Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 3
Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 4
Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптическая головка
  • Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 1
  • Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 2
  • Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 3
  • Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 4
  • Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354162
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Оптическая головка
Особенности
Увеличение микроскопа, крат: 7,5-50 (1,875-250* - опция) / Объектив панкратический, крат: 0,75х -5х / Рабочее расстояние, мм: 113 (177*, 50*, 35* - опция) / Поле зрения, мм: 33 - 5 (65 - 1,2* - опция) / Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм: 55 - 75 / Окуляры, крат/поле: 10/23 / (5/20* / 15/16* / 20/14* / 25/10* / 10/23 со шкалой* - опция) / Источник света: кольцевой осветитель 6800 Lux / Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц 220+-22/50 / Габаритные размеры,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х32
Вес, кг.
4

Описание товара Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив

Тринокулярная оптическая головка устанавливается на стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - штативы TD-1, TD-3, TD-4 (штативы не входят в комплект головки). Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250). Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 177, 50, 35 мм). Источник света - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости. Посадочный диаметр под голову - 82 мм. Отверстие под палец диаметром 20 мм. Длина отверстия - 70 мм. Комплектность: Оптическая головка тринокулярная со встроенным светодиодным кольцевым осветителем - 1 шт, Окуляр 10х - 2 шт, Механизм фокусировки - 1 шт, Шнур питания - 1 шт, Резьбовой переходник под видеоокуляр - 1 шт, Наглазники резиновые - 2 шт.

Отзывы о товаре Оптич.головка Микромед МС-4-ZOOM (тринокуляр) с фокусировочным механизмом на штатив




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Оптическая головка
Особенности
Увеличение микроскопа, крат: 7,5-50 (1,875-250* - опция) / Объектив панкратический, крат: 0,75х -5х / Рабочее расстояние, мм: 113 (177*, 50*, 35* - опция) / Поле зрения, мм: 33 - 5 (65 - 1,2* - опция) / Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм: 55 - 75 / Окуляры, крат/поле: 10/23 / (5/20* / 15/16* / 20/14* / 25/10* / 10/23 со шкалой* - опция) / Источник света: кольцевой осветитель 6800 Lux / Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц 220+-22/50 / Габаритные размеры,
Страна производитель
Китай
Описание
Тринокулярная оптическая головка устанавливается на стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - штативы TD-1, TD-3, TD-4 (штативы не входят в комплект головки). Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250). Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 177, 50, 35 мм). Источник света - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости. Посадочный диаметр под голову - 82 мм. Отверстие под палец диаметром 20 мм. Длина отверстия - 70 мм. Комплектность: Оптическая головка тринокулярная со встроенным светодиодным кольцевым осветителем - 1 шт, Окуляр 10х - 2 шт, Механизм фокусировки - 1 шт, Шнур питания - 1 шт, Резьбовой переходник под видеоокуляр - 1 шт, Наглазники резиновые - 2 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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