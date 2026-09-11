Видеоокуляр ToupCam E3ISPM05000KPA
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Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
работает со всеми сериями оптических микроскопов – биологическими, инструментальными, моно- и стереомикроскопами
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
700
Описание товара Видеоокуляр ToupCam E3ISPM05000KPA
Видеоокуляр ToupCam E3ISPM05000KPA для передачи информации в режиме реального времени, получаемого при помощи микроскопа на экран монитора компьютера. Используя высоко-скоростной интерфейс USB 3.0, камера позволяет оперативно отслеживать все изменения, происходящие на предметном столике микроскопа. Крупный 2/3-дюймовый размер матрицы дает возможность делать качественные фотоснимки с высоким разрешением.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
работает со всеми сериями оптических микроскопов – биологическими, инструментальными, моно- и стереомикроскопами
Страна производитель
Китай
Видеоокуляр ToupCam E3ISPM05000KPA для передачи информации в режиме реального времени, получаемого при помощи микроскопа на экран монитора компьютера. Используя высоко-скоростной интерфейс USB 3.0, камера позволяет оперативно отслеживать все изменения, происходящие на предметном столике микроскопа. Крупный 2/3-дюймовый размер матрицы дает возможность делать качественные фотоснимки с высоким разрешением.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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