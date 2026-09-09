Оперативная память AMD 16Gb DDR4 SODIMM (R7416G2400S2S-UO)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память AMD 16Gb DDR4 SODIMM (R7416G2400S2S-UO)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект модулей памяти в первую очередь ориентирован на владельцев современных ноутбуков и компактных настольных систем, нуждающихся в надежном апгрейде для решения повседневных задач. 16 гигабайт общего объема памяти - это оптимальный запас для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, графическими редакторами и даже некоторыми современными играми на средних настройках. Он представляет собой сбалансированное решение, которое выводит систему из состояния минимальной достаточности (4-8 ГБ) на уровень уверенной многозадачности без переплаты за сверхвысокие частоты, избыточные для большинства мобильных платформ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данного комплекта - форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат малого форм-фактора. Крайне важно помнить, что эти планки физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - этого достаточно для плавной работы в ресурсоемких сценариях. Номинальная частота памяти составляет 2400 МГц, что является распространенным и хорошо поддерживаемым значением для мобильных процессоров Intel и AMD. Такая скорость обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных приложений, снижая потенциальные ""тормоза"" при переключении между программами, и является разумным выбором для апгрейда, так как гарантированно заработает на подавляющем большинстве ноутбуков с поддержкой DDR4.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует энергоэффективности и снижению тепловыделения в корпусе ноутбука. Поддержка профиля AMP (AMD Memory Profile), являющегося аналогом Intel XMP для платформ AMD, позволяет при совместимости автоматически настроить память на заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций в BIOS. Однако в ноутбуках поддержка таких профилей встречается реже, и чаще память будет работать на базовой частоте, определяемой процессором и BIOS.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с ноутбуками и системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Они отлично подойдут для модернизации систем на базе мобильных процессоров Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также для платформ AMD Ryzen Mobile. Перед покупкой критически важно уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемый объем памяти на канал и частоту, так как некоторые производители накладывают ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули выполнены в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где высота компонентов строго лимитирована, а тепловыделение на частоте 2400 МГц не является критическим. Отсутствие массивного охлаждения гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука, но исключает возможность интенсивного ручного разгона.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы после их установки в соответствующие слоты (обычно помеченные одним цветом или через один). Двухканальный режим может значительно повысить производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к скорости работы с памятью, по сравнению с одной планкой. Для дальнейшего расширения объема необходимо убедиться, что в ноутбуке есть свободные слоты, и стараться подбирать модули с максимально близкими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для обычных настольных ПК. Частота 2400 МГц может быть снижена системой до стандартной для конкретного процессора (например, 2133 или 2400 МГц) в зависимости от настроек BIOS. При выборе этого комплекта убедитесь, что ваш ноутбук физически позволяет произвести апгрейд памяти (не все современные модели имеют разъемы для пользовательской замены) и что текущая конфигурация не использует частично распаянную на плате память, которая может накладывать ограничения на работу добавляемых модулей.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект модулей памяти в первую очередь ориентирован на владельцев современных ноутбуков и компактных настольных систем, нуждающихся в надежном апгрейде для решения повседневных задач. 16 гигабайт общего объема памяти - это оптимальный запас для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, графическими редакторами и даже некоторыми современными играми на средних настройках. Он представляет собой сбалансированное решение, которое выводит систему из состояния минимальной достаточности (4-8 ГБ) на уровень уверенной многозадачности без переплаты за сверхвысокие частоты, избыточные для большинства мобильных платформ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данного комплекта - форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, компактных ПК (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат малого форм-фактора. Крайне важно помнить, что эти планки физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - этого достаточно для плавной работы в ресурсоемких сценариях. Номинальная частота памяти составляет 2400 МГц, что является распространенным и хорошо поддерживаемым значением для мобильных процессоров Intel и AMD. Такая скорость обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных приложений, снижая потенциальные ""тормоза"" при переключении между программами, и является разумным выбором для апгрейда, так как гарантированно заработает на подавляющем большинстве ноутбуков с поддержкой DDR4.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует энергоэффективности и снижению тепловыделения в корпусе ноутбука. Поддержка профиля AMP (AMD Memory Profile), являющегося аналогом Intel XMP для платформ AMD, позволяет при совместимости автоматически настроить память на заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций в BIOS. Однако в ноутбуках поддержка таких профилей встречается реже, и чаще память будет работать на базовой частоте, определяемой процессором и BIOS.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с ноутбуками и системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Они отлично подойдут для модернизации систем на базе мобильных процессоров Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также для платформ AMD Ryzen Mobile. Перед покупкой критически важно уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемый объем памяти на канал и частоту, так как некоторые производители накладывают ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули выполнены в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где высота компонентов строго лимитирована, а тепловыделение на частоте 2400 МГц не является критическим. Отсутствие массивного охлаждения гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом ноутбука, но исключает возможность интенсивного ручного разгона.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы после их установки в соответствующие слоты (обычно помеченные одним цветом или через один). Двухканальный режим может значительно повысить производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к скорости работы с памятью, по сравнению с одной планкой. Для дальнейшего расширения объема необходимо убедиться, что в ноутбуке есть свободные слоты, и стараться подбирать модули с максимально близкими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для обычных настольных ПК. Частота 2400 МГц может быть снижена системой до стандартной для конкретного процессора (например, 2133 или 2400 МГц) в зависимости от настроек BIOS. При выборе этого комплекта убедитесь, что ваш ноутбук физически позволяет произвести апгрейд памяти (не все современные модели имеют разъемы для пользовательской замены) и что текущая конфигурация не использует частично распаянную на плате память, которая может накладывать ограничения на работу добавляемых модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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