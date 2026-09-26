Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB, 3200MHz, CL16, DIMM, с радиатором, черный

Для кого и под какие задачи

Эта одиночная планка оперативной памяти отлично подходит для апгрейда уже работающего ПК или для бюджетной сборки новой системы, где приоритетом является стабильность и надежность. Она закрывает потребности в повседневной многозадачности – работа с документами, запуск нескольких программ одновременно, просмотр видео в высоком разрешении и даже нетребовательные игры. Однако для современных игровых сборок высокого класса или рабочих станций для профессионального монтажа видео рекомендуется рассматривать комплекты из двух модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, что означает физическую несовместимость со слотами для ноутбуков (SO-DIMM). Важно помнить, что память DDR4 не взаимозаменяема с предыдущими или последующими поколениями и подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ является хорошим базовым уровнем для большинства домашних и офисных задач, позволяя комфортно работать с множеством вкладок браузера и стандартными приложениями. Частота 3200 МГц – это сбалансированный выбор, который ощутимо ускоряет обработку данных по сравнению со стандартными для DDR4 частотами в 2133 или 2400 МГц, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. В связке с современным процессором такая скорость обеспечивает отзывчивость системы и плавность в ряде сценариев.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги, обозначенные как CL16, характеризуют задержки при доступе к данным и в паре с частотой 3200 МГц дают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение, типичное для DDR4, составляет 1.35 В. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать его до заявленных частоты и таймингов через BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память совместима с платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон памяти (например, Intel Z-серии, B-серии или AMD B-серии, X-серии), и современный процессор с контроллером памяти, рассчитанным на такие частоты. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при работе на высокой частоте под нагрузкой, способствуя стабильности. Его дизайн достаточно лаконичен, а высота умеренна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто ценит надёжность и не гонится за визуальными эффектами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях рекомендуется приобретать память парами и устанавливать её в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима, который удваивает пропускную способность. В дальнейшем вы можете добавить ещё одну такую же планку для увеличения общего объёма до 16 ГБ, но для идеальной совместимости стоит использовать модули из одного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и поддерживает разгон памяти через XMP для выхода на частоту 3200 МГц. Если вы планируете сборку с нуля, учтите, что для игр оптимальным будет комплект из двух планок (2x8 ГБ) для двухканального режима. Данная модель – отличный выбор для точечного апгрейда системы, где не хватает оперативной памяти, или для создания недорогого, но производительного базового ПК с перспективой дальнейшего увеличения объёма.