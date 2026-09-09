Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTE110S)
Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCI Express Gen3 x4 с поддержкой стандарта NVMe и демонстрирует выдающуюся производительность. Твердотельный накопитель MTE110S предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенные на базе флэш-памяти 3D NAND, твердотельные накопители MTE110S не только обеспечивают высокую скорость передачи данных, но также демонстрируют высочайший уровень надежности.
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