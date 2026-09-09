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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218984
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 позволит вам значительно сэкономить место на вашей кухне и при этом обзавестись действительно нужным и важным бытовым прибором. Это устройство мощностью в 1270 Вт, с объемом в 20 л и диаметром поддона в 25.5 см, чтобы вы могли быстро разогревать достаточно объемные блюда, внутренняя поверхность устройства выполнена из нержавеющей стали, так что печь легко очищать. Bosch Serie 4 BFL520MS0 снабжен режимом разморозки, чтобы вам не пришлось долго ждать в процессе готовки блюд. Роликовая подставка обеспечивает надежное и плавное вращение стеклянного поддона для равномерного подогрева. С подсветкой камеры вы сможете следить за процессом.
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MS0 позволит вам значительно сэкономить место на вашей кухне и при этом обзавестись действительно нужным и важным бытовым прибором. Это устройство мощностью в 1270 Вт, с объемом в 20 л и диаметром поддона в 25.5 см, чтобы вы могли быстро разогревать достаточно объемные блюда, внутренняя поверхность устройства выполнена из нержавеющей стали, так что печь легко очищать. Bosch Serie 4 BFL520MS0 снабжен режимом разморозки, чтобы вам не пришлось долго ждать в процессе готовки блюд. Роликовая подставка обеспечивает надежное и плавное вращение стеклянного поддона для равномерного подогрева. С подсветкой камеры вы сможете следить за процессом.
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