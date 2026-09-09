Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217990
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х8
Вес, г.
583
Описание товара Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01
Bosch GLL 2 - надежный нивелир для построения двух перекрестных лазерных линий. Угол самовыравнивания данной модели составляет 4 градуса. Модель отличается компактностью, легкостью и простотой использования. Питается от двух батарей типа АА, которые обеспечивают до 15 часов автономной работы в зависимости от режима. Корпус устройства выполнен из качественных материалов. Универсальный держатель обеспечивает множество вариантов крепления.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитНивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-200, 2000 мм,...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитНивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL-20 34700-4z01
-
В наличииЦена 6 440 руб. 7 990 руб.1610 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
-
В наличииЦена 6 640 руб. 8 030 руб.1660 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL-70 34660
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитУровень-угломер Зубр Эксперт 34747
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитУровень лазерный Зубр 34906
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитНивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2
Bosch GLL 2 - надежный нивелир для построения двух перекрестных лазерных линий. Угол самовыравнивания данной модели составляет 4 градуса. Модель отличается компактностью, легкостью и простотой использования. Питается от двух батарей типа АА, которые обеспечивают до 15 часов автономной работы в зависимости от режима. Корпус устройства выполнен из качественных материалов. Универсальный держатель обеспечивает множество вариантов крепления.
Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный нивелир Bosch GLL 2 + MM2 0601063A01