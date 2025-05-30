Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 180 руб. 2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, г.
600
Описание товара Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный
Описание товара Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный Геймерские наушники. Оптимизированные для профессионального гейминга. Наушники с пассивной системой шумоподавления. Высочайшее качество звучания. Совместима с различными Media-проигрывателями. Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию. Pазъем 3,5 мм (4 pin) для мобильных устройств Переходник: мини-джек 3.5 mm (4 pin) на мини-джек 2x3,5 mm (3 pin).Комфортная посадка. Удлинительный кабель 1 м в комплекте
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный Геймерские наушники. Оптимизированные для профессионального гейминга. Наушники с пассивной системой шумоподавления. Высочайшее качество звучания. Совместима с различными Media-проигрывателями. Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию. Pазъем 3,5 мм (4 pin) для мобильных устройств Переходник: мини-джек 3.5 mm (4 pin) на мини-джек 2x3,5 mm (3 pin).Комфортная посадка. Удлинительный кабель 1 м в комплекте
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Удобные, плотные. Хорошо скрывают от внешних звуков. Использую для работы и компьютерных игр. Микрофон хороший. Сам звук тоже качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже вторые наушники. Звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
хороши, за такую цену очень впечатлили
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену, очень хорошие наушники
Достоинства:
Комментарий:
Работают, звук в номе. я не меломан конечно, но меня устраивает. Чувствительность микрофона неплохая, раньше с другой гарнитурой в дискорде выкручивал по максимуму микрофон и всё равно меня было плохо слышно, здесь же по дефолту всё норм, сбросил настройки к старому оборудованию, и всё работает на ура. Доволен )
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает по прошествии нескольких месяцев
Достоинства:
Комментарий:
неплохое качество изготовления и хороший звук. Интересный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
неудобно сидят, сложно настроить
Достоинства:
Комментарий:
покупала ребенку 8 лет в подарок .доволен.все отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошие и качественные наушники
Достоинства:
Комментарий:
дочке понравились, хотя как по мне, слишком свободно сидят на ушах.
Достоинства:
Комментарий:
классные наушники, удобно сидят , хороший звук и микрофон
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, но со временем что-то произошло с микрофоном, он просто начал фонить и меня не слышно. Плюсы: позиционка, материалы, провод Минусы: микрофон
Достоинства:
Комментарий:
Брал для старшей дочки на основании того, что у меня самого предыдущая версия этой модели. Работа наушников и микрофона отличная.
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены Хорошие наушники
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники для компьютера
Достоинства:
Комментарий:
это уже 3 наушники в семье. всем нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Соответственно ценовой категории.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, наушники работают хорошо , соответствуют описанию,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная замена Redragon Scylla, лишь слегка дороже, и материалы амбушюр лучше!
Достоинства:
Комментарий:
звук неплох, но шумоподавления никакого.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники качественные! Всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
провод коротковат и подушки не плотно прилегают
Достоинства:
Комментарий:
звучание даже очень радует.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, работают пару месяцев без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал не себе, а другу. Вроде бы микрофон неплохой, по крайней мере его слышно без шумов и помех. На счёт звука ничего сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
хорошей товар, всё соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, ребенок оценил!
Достоинства:
Комментарий:
за эту цену нормально! спасибо пользуюсь)
Достоинства:
Комментарий:
наушники понравились. спасибо!
Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-G988MV (SV-014797) черный-красный
Достоинства:
Комментарий:
Удобные, плотные. Хорошо скрывают от внешних звуков. Использую для работы и компьютерных игр. Микрофон хороший. Сам звук тоже качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже вторые наушники. Звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
хороши, за такую цену очень впечатлили
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену, очень хорошие наушники
Достоинства:
Комментарий:
Работают, звук в номе. я не меломан конечно, но меня устраивает. Чувствительность микрофона неплохая, раньше с другой гарнитурой в дискорде выкручивал по максимуму микрофон и всё равно меня было плохо слышно, здесь же по дефолту всё норм, сбросил настройки к старому оборудованию, и всё работает на ура. Доволен )
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает по прошествии нескольких месяцев
Достоинства:
Комментарий:
неплохое качество изготовления и хороший звук. Интересный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
неудобно сидят, сложно настроить
Достоинства:
Комментарий:
покупала ребенку 8 лет в подарок .доволен.все отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошие и качественные наушники
Достоинства:
Комментарий:
дочке понравились, хотя как по мне, слишком свободно сидят на ушах.
Достоинства:
Комментарий:
классные наушники, удобно сидят , хороший звук и микрофон
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, но со временем что-то произошло с микрофоном, он просто начал фонить и меня не слышно. Плюсы: позиционка, материалы, провод Минусы: микрофон
Достоинства:
Комментарий:
Брал для старшей дочки на основании того, что у меня самого предыдущая версия этой модели. Работа наушников и микрофона отличная.
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены Хорошие наушники
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники для компьютера
Достоинства:
Комментарий:
это уже 3 наушники в семье. всем нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Соответственно ценовой категории.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, наушники работают хорошо , соответствуют описанию,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная замена Redragon Scylla, лишь слегка дороже, и материалы амбушюр лучше!
Достоинства:
Комментарий:
звук неплох, но шумоподавления никакого.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники качественные! Всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
провод коротковат и подушки не плотно прилегают
Достоинства:
Комментарий:
звучание даже очень радует.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, работают пару месяцев без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал не себе, а другу. Вроде бы микрофон неплохой, по крайней мере его слышно без шумов и помех. На счёт звука ничего сказать не могу
Достоинства:
Комментарий:
хорошей товар, всё соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, ребенок оценил!
Достоинства:
Комментарий:
за эту цену нормально! спасибо пользуюсь)
Достоинства:
Комментарий:
наушники понравились. спасибо!