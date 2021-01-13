Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210304
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Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-660-2 черный
Чайник Kitfort КТ-660-2 Black оборудован закрытым ТЭНом, что способствует снижению шума при работе и обеспечивает долговечную стабильную эксплуатацию устройства. Модель обладает пятью температурными режимами в диапазоне от 60 °C до 100 °C, что позволяет готовить различные горячие напитки: красный, зеленый, белый или черный чай и кофе. На подставке расположена кнопочная панель управления с подсветкой и цифровым дисплеем, который отображает выбранные параметры.Пластиковый корпус с удобной ручкой не нагревается во время работы, поэтому нет нужды использовать прихватки. Внутренняя емкость изготовлена из металла, устойчивого к коррозии. Широкая крышка открывается одним нажатием кнопки. Носик устройства оборудован съемным сетчатым фильтром и эффективно удерживает накипь. Чайник Kitfort КТ-660-2 Black поддерживает заданную температуру содержимого в течение 2 часов. Для стабильной работы модели следует проводить периодическое очищение от накипи специальными средствами.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-660-2 черный
Наталья
Достоинства:
Качественная сборка товара.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Чайник очень стильный.Вписался в интерьер.Внутри чайника металл, что очень важно для чайника, сам же корпус выполнен из качественного пластика и металла.Температурный режим от 60 до 100 градусов.Работает безшумно.По завершению работы издаёт сигнал, кнопки нормальные, светятся при работе.На чайнике не остаётся отпечатков, что не могло порадовать. При работе чайник не нагревается. Отличный чайник)Куча плюсов)Покупкой довольны)
Чайник Kitfort КТ-660-2 Black оборудован закрытым ТЭНом, что способствует снижению шума при работе и обеспечивает долговечную стабильную эксплуатацию устройства. Модель обладает пятью температурными режимами в диапазоне от 60 °C до 100 °C, что позволяет готовить различные горячие напитки: красный, зеленый, белый или черный чай и кофе. На подставке расположена кнопочная панель управления с подсветкой и цифровым дисплеем, который отображает выбранные параметры.Пластиковый корпус с удобной ручкой не нагревается во время работы, поэтому нет нужды использовать прихватки. Внутренняя емкость изготовлена из металла, устойчивого к коррозии. Широкая крышка открывается одним нажатием кнопки. Носик устройства оборудован съемным сетчатым фильтром и эффективно удерживает накипь. Чайник Kitfort КТ-660-2 Black поддерживает заданную температуру содержимого в течение 2 часов. Для стабильной работы модели следует проводить периодическое очищение от накипи специальными средствами.
Комментарий:
Чайник очень стильный.Вписался в интерьер.Внутри чайника металл, что очень важно для чайника, сам же корпус выполнен из качественного пластика и металла.Температурный режим от 60 до 100 градусов.Работает безшумно.По завершению работы издаёт сигнал, кнопки нормальные, светятся при работе.На чайнике не остаётся отпечатков, что не могло порадовать. При работе чайник не нагревается. Отличный чайник)Куча плюсов)Покупкой довольны)
Чайник электрический Kitfort КТ-660-2 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-660-2 черный
Достоинства:
Качественная сборка товара.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Чайник очень стильный.Вписался в интерьер.Внутри чайника металл, что очень важно для чайника, сам же корпус выполнен из качественного пластика и металла.Температурный режим от 60 до 100 градусов.Работает безшумно.По завершению работы издаёт сигнал, кнопки нормальные, светятся при работе.На чайнике не остаётся отпечатков, что не могло порадовать. При работе чайник не нагревается. Отличный чайник)Куча плюсов)Покупкой довольны)