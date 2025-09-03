Чайник электрический Xiaomi Smart Kettle 2 Pro (BHR9107EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Габариты (ВxГxШ), мм
155x242x273
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
24.2
Дополнительная информация
дисплей, 2 режима работы, Wi-Fi
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Smart Kettle 2 Pro
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
155x242x273
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.25
Описание товара Чайник электрический Xiaomi Smart Kettle 2 Pro (BHR9107EU)
Электрочайник Xiaomi Smart Kettle 2 Pro белого цвета оснащен дисплеем, поддерживает 2 режима работы и рассчитан на управление с помощью мобильного приложения MiHome. 1800-ваттная модель с объемом 1.7 л подходит для семьи из нескольких человек или немногочисленного офисного коллектива. В приборе реализованы терморегулятор и функция поддержания температуры. Крышка чайника открывается нажатием, а цельнометаллическая колба отличается улучшенной долговечностью и неподверженностью коррозии благодаря отсутствию швов и стыков. Устройство автоматически отключается при отсутствии воды и обладает защитой от перегрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, черные
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
24.2
Дополнительная информация
дисплей, 2 режима работы, Wi-Fi
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Smart Kettle 2 Pro
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
155x242x273
Страна производитель
Китай
Электрочайник Xiaomi Smart Kettle 2 Pro белого цвета оснащен дисплеем, поддерживает 2 режима работы и рассчитан на управление с помощью мобильного приложения MiHome. 1800-ваттная модель с объемом 1.7 л подходит для семьи из нескольких человек или немногочисленного офисного коллектива. В приборе реализованы терморегулятор и функция поддержания температуры. Крышка чайника открывается нажатием, а цельнометаллическая колба отличается улучшенной долговечностью и неподверженностью коррозии благодаря отсутствию швов и стыков. Устройство автоматически отключается при отсутствии воды и обладает защитой от перегрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, черные
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, черные
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри, белые
Достоинства:
Комментарий:
Пока твердая 5-ка! Впечатление только + Регион РФ Вилка EURO (наша без переходников) 1 л. за 3 мин., 1,7 л. За 5 мин. Функционал отличный! Полное управление и настройки через Xiaomi Home. Поддерживаются сценарии. (Крышка не «шатается», закрывается без перекосов. Индикатор уровня воды и не нужен - специально выбирал без него, и крышка изнутри полностью из нержавейки, поскольку не желаю кипятить пластик для питья). Дополню/изменю отзыв если что-то пойдет не так.
Достоинства:
Комментарий:
замечательный чайник,упаковано отлично, пришёл быстро,удобный,все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не подключал, но уже предвкушаю, выглядит бомбически, пришло все в должном виде
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, что можно выставлять температуру, все работает. Крошка полностью не открывается сама: пои нажатии кнопки приоткрывается чуть-чуть, но полностью открыть надо рукой. Кнопка не плотно стоит, иногда выходит из паза. Неудобно, что не видно количество воды, но это понятно и до покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, цельная нержавеющая колба, никакого пластика, нет окна с уровнем воды с невкусным герметиком. Евровилка, поддержка температуры, подключается к приложению с регионом РФ. Минус только в том, что мощности могло быть и больше, был бы просто идеал.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный чайник, много функций настройки и программирования. Держит температуру воды как термос
Достоинства:
Комментарий:
симпатичный чайник, взял с самой ближайшей доставкой, поэтому вышел дороже. Работает достаточно тихо, удобный доступ для мытья внутри чайника
Достоинства:
Комментарий:
Стильный внешний вид , быстро греется, пластиком не пахнет , перед первым использованием промыла , и прокипятила в нем воду , а потом уже пользовались . Вилка без переходника , уже под наши розетки , к приложению подключился без проблем , теперь можно включить не вставая с кровати )
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление- чайник понравился. Очень красивый и стильный. Посмотрим как покажет себя в работе
Достоинства:
Комментарий:
Чайник в целом оставил положительное впечатление. Из основных плюсов отмечу, что при кипячении вода не контактирует с пластиком — внутренняя колба выполнена из металла. Нагревается быстро, управление простое и интуитивное. Дизайн минималистичный, хорошо вписывается в интерьер кухни. При работе шумит в пределах нормы. Дополнительно есть функция поддержания температуры, которая может быть полезной. В остальном модель показалась удобной и практичной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, можно выбрать температуру нагрева, запускать с приложения Тише стеклянных чайников
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Полностью вписался в \"умный дом\"
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный чайник, вилка евро, подходит без всяких кривых переходников плавких. Сразу полключился к МиХоум Россия. Качество изготовления на высоте! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник Xiaomi Smart Kettle 2 pro полностью оправдал ожидания. Через MI home можно полностью им управлять, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, не маркий, воду греет ~3 минуты, с приложением законнектился очень быстро. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник Xiaomi Smart Kettle 2 полностью оправдал ожидания. Нагрев быстрый и тихий. Главное преимущество – точный контроль температуры через приложение Mi Home. Теперь идеальный зеленый чай при 80°C или черный при 95°C – это легко! Дизайн минималистичный, белый корпус отлично вписался в кухню. Качество сборки на высоте, носик не протекает. Покупал по акции, но даже за полную цену очень рекомендую ценителям технологий и вкусного чая/кофе.
Чайник электрический Xiaomi Smart Kettle 2 Pro (BHR9107EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Smart Kettle 2 Pro (BHR9107EU)
Достоинства:
Комментарий:
Пока твердая 5-ка! Впечатление только + Регион РФ Вилка EURO (наша без переходников) 1 л. за 3 мин., 1,7 л. За 5 мин. Функционал отличный! Полное управление и настройки через Xiaomi Home. Поддерживаются сценарии. (Крышка не «шатается», закрывается без перекосов. Индикатор уровня воды и не нужен - специально выбирал без него, и крышка изнутри полностью из нержавейки, поскольку не желаю кипятить пластик для питья). Дополню/изменю отзыв если что-то пойдет не так.
Достоинства:
Комментарий:
замечательный чайник,упаковано отлично, пришёл быстро,удобный,все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не подключал, но уже предвкушаю, выглядит бомбически, пришло все в должном виде
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, что можно выставлять температуру, все работает. Крошка полностью не открывается сама: пои нажатии кнопки приоткрывается чуть-чуть, но полностью открыть надо рукой. Кнопка не плотно стоит, иногда выходит из паза. Неудобно, что не видно количество воды, но это понятно и до покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, цельная нержавеющая колба, никакого пластика, нет окна с уровнем воды с невкусным герметиком. Евровилка, поддержка температуры, подключается к приложению с регионом РФ. Минус только в том, что мощности могло быть и больше, был бы просто идеал.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный чайник, много функций настройки и программирования. Держит температуру воды как термос
Достоинства:
Комментарий:
симпатичный чайник, взял с самой ближайшей доставкой, поэтому вышел дороже. Работает достаточно тихо, удобный доступ для мытья внутри чайника
Достоинства:
Комментарий:
Стильный внешний вид , быстро греется, пластиком не пахнет , перед первым использованием промыла , и прокипятила в нем воду , а потом уже пользовались . Вилка без переходника , уже под наши розетки , к приложению подключился без проблем , теперь можно включить не вставая с кровати )
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление- чайник понравился. Очень красивый и стильный. Посмотрим как покажет себя в работе
Достоинства:
Комментарий:
Чайник в целом оставил положительное впечатление. Из основных плюсов отмечу, что при кипячении вода не контактирует с пластиком — внутренняя колба выполнена из металла. Нагревается быстро, управление простое и интуитивное. Дизайн минималистичный, хорошо вписывается в интерьер кухни. При работе шумит в пределах нормы. Дополнительно есть функция поддержания температуры, которая может быть полезной. В остальном модель показалась удобной и практичной.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, можно выбрать температуру нагрева, запускать с приложения Тише стеклянных чайников
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Полностью вписался в \"умный дом\"
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный чайник, вилка евро, подходит без всяких кривых переходников плавких. Сразу полключился к МиХоум Россия. Качество изготовления на высоте! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник Xiaomi Smart Kettle 2 pro полностью оправдал ожидания. Через MI home можно полностью им управлять, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, не маркий, воду греет ~3 минуты, с приложением законнектился очень быстро. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник Xiaomi Smart Kettle 2 полностью оправдал ожидания. Нагрев быстрый и тихий. Главное преимущество – точный контроль температуры через приложение Mi Home. Теперь идеальный зеленый чай при 80°C или черный при 95°C – это легко! Дизайн минималистичный, белый корпус отлично вписался в кухню. Качество сборки на высоте, носик не протекает. Покупал по акции, но даже за полную цену очень рекомендую ценителям технологий и вкусного чая/кофе.