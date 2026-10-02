Смеситель для биде Clever Ventu 99431
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
50
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 205284
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, комплект креплений, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
50
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, г.
510
Описание товара Смеситель для биде Clever Ventu 99431
Смесители Clever в цвете хром — практичное решение для современного интерьера. Однорычажный тип управления позволяет удобно регулировать напор и температуру воды одним движением, а керамический картридж обеспечивает точную работу запорного механизма. Хромированное исполнение выглядит аккуратно и легко сочетается с различными стилями оформления.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, комплект креплений, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
50
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Испания
Смесители Clever в цвете хром — практичное решение для современного интерьера. Однорычажный тип управления позволяет удобно регулировать напор и температуру воды одним движением, а керамический картридж обеспечивает точную работу запорного механизма. Хромированное исполнение выглядит аккуратно и легко сочетается с различными стилями оформления.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для биде Clever Ventu 99431 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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