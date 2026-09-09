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Бензопила Patriot PT 5220 Imperial купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Patriot PT 5220 Imperial

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Бензопила Patriot PT 5220 Imperial
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
11 990 руб.  13 581 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201977
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
69х31х30
Вес, кг.
9

Описание товара Бензопила Patriot PT 5220 Imperial

Бензиновая пила PATRIOT PT 5220 Imperial 220105575 отличается быстрым запуском благодаря системе Easy Start. Имеет боковое натяжение цепи, блокировку от случайного включения и кнопку подкачки топлива. Модель используется в строительстве, для валки деревьев и заготовки дров. Предусмотрена система гашения вибрации. Серия Imperial, особенности: Металлическая крышка стартера, металлическая крышка сцепления, хромированный цилиндр с хонингованием, защитный тормоз с двойным действием, полуавтоматический карбюратор.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 5220 Imperial




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензиновая пила PATRIOT PT 5220 Imperial 220105575 отличается быстрым запуском благодаря системе Easy Start. Имеет боковое натяжение цепи, блокировку от случайного включения и кнопку подкачки топлива. Модель используется в строительстве, для валки деревьев и заготовки дров. Предусмотрена система гашения вибрации. Серия Imperial, особенности: Металлическая крышка стартера, металлическая крышка сцепления, хромированный цилиндр с хонингованием, защитный тормоз с двойным действием, полуавтоматический карбюратор.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Patriot PT 5220 Imperial - стоимость товара 11990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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