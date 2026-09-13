Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
35.8
Мощность двигателя (л.с.)
2.2
Мощность двигателя (кВт)
1.617
Объём топливного бака, л
0.3
Длина шины, дюйм
14
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710718
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P)
Бензопила Stihl представляет собой надежный инструмент, сочетающий в себе мощность и удобство использования. Этот бензиновый агрегат оснащен двигателем объемом 35,8 см?, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с широким спектром задач — от распиловки дров до подрезки деревьев в саду.
Пила оборудована шиной длиной 14 дюймов и имеет шаг цепи 3/8 дюйма (0.375), что гарантирует точность и легкость резки. Несмотря на компактные размеры, инструмент демонстрирует оптимальную для своего класса мощность. Топливный бак объемом 0,3 литра позволяет выполнять продолжительные работы без частых дозаправок.
Также стоит отметить уровень шума — 103 дБ, что является приемлемым показателем для бензопил такого размера и мощности. Этот инструмент идеально подходит как для профессиональных, так и для бытовых нужд, подтверждая репутацию бренда Stihl как одной из ведущих марок в производстве садовой и строительной техники.
Бензопила Stihl представляет собой надежный инструмент, сочетающий в себе мощность и удобство использования. Этот бензиновый агрегат оснащен двигателем объемом 35,8 см?, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с широким спектром задач — от распиловки дров до подрезки деревьев в саду.
Пила оборудована шиной длиной 14 дюймов и имеет шаг цепи 3/8 дюйма (0.375), что гарантирует точность и легкость резки. Несмотря на компактные размеры, инструмент демонстрирует оптимальную для своего класса мощность. Топливный бак объемом 0,3 литра позволяет выполнять продолжительные работы без частых дозаправок.
Также стоит отметить уровень шума — 103 дБ, что является приемлемым показателем для бензопил такого размера и мощности. Этот инструмент идеально подходит как для профессиональных, так и для бытовых нужд, подтверждая репутацию бренда Stihl как одной из ведущих марок в производстве садовой и строительной техники.
Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P)