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Чайник электрический Kelli KL-1340 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kelli KL-1340

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Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 1
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 2
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 3
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 4
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 5
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 6
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 7
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 8
Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 1
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 2
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 3
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 4
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 5
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 6
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 7
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 8
  • Чайник электрический Kelli KL-1340 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197720
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Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Kelli KL-1340

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса керамика, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.



Теги товара: без пластика внутри

Отзывы о товаре Чайник электрический Kelli KL-1340




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
керамика
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса керамика, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.


Теги товара: без пластика внутри
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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