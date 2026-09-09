Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ищет простой в использовании мобильный телефон без лишних наворотов. Этот телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и оборудован всем необходимым для удобного общения. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Благодаря встроенному Bluetooth, вы можете пользоваться беспроводными гарнитурами и обмениваться файлами с другими устройствами. С экраном диагональю 2,8 дюйма, BQ обеспечивает комфортное отображение текста и изображений, что делает его удобным для просмотра основных функций телефона. Вес устройства составляет всего 156 граммов, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Емкий литий-ионный аккумулятор на 1700 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы, позволяя вам оставаться на связи без необходимости постоянной подзарядки. Дополнительно, телефон оснащен слотом для карты памяти, что дает возможность расширить объем хранимой информации. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает этот BQ телефон идеальным выбором для тех, кто предпочитает традиционные методы общения и простоту управления. Хотя в телефоне отсутствуют функции GPS/Глонасс и кнопка SOS, он предоставляет все базовые функции, необходимые для комфортного использования.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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