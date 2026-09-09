Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото 1
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото 2
Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190031
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
8
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ищет простой в использовании мобильный телефон без лишних наворотов. Этот телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и оборудован всем необходимым для удобного общения. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Благодаря встроенному Bluetooth, вы можете пользоваться беспроводными гарнитурами и обмениваться файлами с другими устройствами. С экраном диагональю 2,8 дюйма, BQ обеспечивает комфортное отображение текста и изображений, что делает его удобным для просмотра основных функций телефона. Вес устройства составляет всего 156 граммов, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Емкий литий-ионный аккумулятор на 1700 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы, позволяя вам оставаться на связи без необходимости постоянной подзарядки. Дополнительно, телефон оснащен слотом для карты памяти, что дает возможность расширить объем хранимой информации. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает этот BQ телефон идеальным выбором для тех, кто предпочитает традиционные методы общения и простоту управления. Хотя в телефоне отсутствуют функции GPS/Глонасс и кнопка SOS, он предоставляет все базовые функции, необходимые для комфортного использования.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
8
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1700
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ищет простой в использовании мобильный телефон без лишних наворотов. Этот телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и оборудован всем необходимым для удобного общения. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Благодаря встроенному Bluetooth, вы можете пользоваться беспроводными гарнитурами и обмениваться файлами с другими устройствами. С экраном диагональю 2,8 дюйма, BQ обеспечивает комфортное отображение текста и изображений, что делает его удобным для просмотра основных функций телефона. Вес устройства составляет всего 156 граммов, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Емкий литий-ионный аккумулятор на 1700 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы, позволяя вам оставаться на связи без необходимости постоянной подзарядки. Дополнительно, телефон оснащен слотом для карты памяти, что дает возможность расширить объем хранимой информации. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает этот BQ телефон идеальным выбором для тех, кто предпочитает традиционные методы общения и простоту управления. Хотя в телефоне отсутствуют функции GPS/Глонасс и кнопка SOS, он предоставляет все базовые функции, необходимые для комфортного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2810 Boom XL Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...