Top.Mail.Ru
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото 1
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото 2
Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
135х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
135х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х16
Вес, кг.
2.3

Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50

Компактный и легкий прибор с качественной стеклянной оптикой. Подойдет для наблюдений за планетами Солнечной системы и наземными объектами, Луной, а также за Солнцем (только со специальным фильтром). Комплектуется двумя окулярами 45x и 18x с посадочным диаметром 1,25. Линза Барлоу 3х. Рюкзак для телескопа в комплекте.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
135х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
360
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий прибор с качественной стеклянной оптикой. Подойдет для наблюдений за планетами Солнечной системы и наземными объектами, Луной, а также за Солнцем (только со специальным фильтром). Комплектуется двумя окулярами 45x и 18x с посадочным диаметром 1,25. Линза Барлоу 3х. Рюкзак для телескопа в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Levenhuk Skyline Travel Sun 50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...