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Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой

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Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 1
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 2
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 3
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 4
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 5
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 6
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 7
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 8
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 9
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 10
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 11
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 12
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 13
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 14
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152х
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 5
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 6
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 7
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 8
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 9
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 10
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 11
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 12
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 13
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 14
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699072
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х28х26
Вес, кг.
5.39

Описание товара Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой

Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ представляет собой классический рефлектор Ньютона начального уровня. Он предназначен для наблюдения объектов дальнего космоса, таких как двойные звезды, туманности, звездные скопления. Для наблюдений доступны практически все объекты Мессье (без подробностей). Что касается ближнего космоса, эта модель поможет увидеть спутник Земли и ближайшие к нам планеты. А благодаря простому управлению освоить процесс наблюдений сможет даже новичок.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ с книгой




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 767 AZ представляет собой классический рефлектор Ньютона начального уровня. Он предназначен для наблюдения объектов дальнего космоса, таких как двойные звезды, туманности, звездные скопления. Для наблюдений доступны практически все объекты Мессье (без подробностей). Что касается ближнего космоса, эта модель поможет увидеть спутник Земли и ближайшие к нам планеты. А благодаря простому управлению освоить процесс наблюдений сможет даже новичок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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