Телескоп Veber F70060TXII в кейсе
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
65-262х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232102
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
65-262х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х34х14
Вес, кг.
5
Описание товара Телескоп Veber F70060TXII в кейсе
Телескоп Veber F 700/60TXII – это походный вариант телескопа с очень богатой комплектацией. В жесткий противоударный кейс размером 750 мм на 340 мм (и крышка, и дно кейса сделаны из двух слоев пластика, разделенного воздушным промежутком), умещаются сам телескоп, штатив с полочкой, четыре окуляра, компас, фокусер. Прибор можно брать с собой для вылазок на природу и использовать как мощную зрительную трубу днем, а как телескоп – в темное время суток.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
65-262х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Телескоп Veber F 700/60TXII – это походный вариант телескопа с очень богатой комплектацией. В жесткий противоударный кейс размером 750 мм на 340 мм (и крышка, и дно кейса сделаны из двух слоев пластика, разделенного воздушным промежутком), умещаются сам телескоп, штатив с полочкой, четыре окуляра, компас, фокусер. Прибор можно брать с собой для вылазок на природу и использовать как мощную зрительную трубу днем, а как телескоп – в темное время суток.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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