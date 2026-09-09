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Телескоп Veber F70060TXII в кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Veber F70060TXII в кейсе

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Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 1
Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 2
Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 3
Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
65-262х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
  • Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 1
  • Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 2
  • Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 3
  • Телескоп Veber F70060TXII в кейсе - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232102
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
65-262х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х34х14
Вес, кг.
5

Описание товара Телескоп Veber F70060TXII в кейсе

Телескоп Veber F 700/60TXII – это походный вариант телескопа с очень богатой комплектацией. В жесткий противоударный кейс размером 750 мм на 340 мм (и крышка, и дно кейса сделаны из двух слоев пластика, разделенного воздушным промежутком), умещаются сам телескоп, штатив с полочкой, четыре окуляра, компас, фокусер. Прибор можно брать с собой для вылазок на природу и использовать как мощную зрительную трубу днем, а как телескоп – в темное время суток.

Отзывы о товаре Телескоп Veber F70060TXII в кейсе




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
65-262х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Veber F 700/60TXII – это походный вариант телескопа с очень богатой комплектацией. В жесткий противоударный кейс размером 750 мм на 340 мм (и крышка, и дно кейса сделаны из двух слоев пластика, разделенного воздушным промежутком), умещаются сам телескоп, штатив с полочкой, четыре окуляра, компас, фокусер. Прибор можно брать с собой для вылазок на природу и использовать как мощную зрительную трубу днем, а как телескоп – в темное время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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