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Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой

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Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 7
Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 1
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 2
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 3
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 4
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 5
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 6
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 7
  • Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538470
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х25х15
Вес, кг.
3

Описание товара Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой

Discovery Sky Trip ST70 с книгой – сверхкомпактный телескоп-рефрактор, который прекрасно подойдет для первого знакомства с космосом. Из познавательной книги «Космос. Непустая пустота» начинающий астроном почерпнет увлекательные сведения о наблюдениях звездного неба, которые тут же сможет применить на практике. С помощью телескопа можно изучать Луну и планеты, а также земные ландшафты, используя прибор как мощную зрительную трубу. Доступны для наблюдений и самые яркие дипскай-объекты. Управлять телескопом Discovery Sky Trip ST70 очень просто: оптическая труба установлена на азимутальную монтировку, с помощью которой она перемещается вправо-влево и по вертикали. В комплекте с телескопом поставляется множество дополнительных приспособлений: линза Барлоу и разнофокусные окуляры, оптический искатель и диагональная призма, адаптер для смартфона. Вы сможете экспериментировать, подбирая разное увеличение для изучения космических красот, и сохранять результаты наблюдений на фото. Регулируемая по высоте металлическая тренога легко подстраивается под рост наблюдателей. От других рефракторов Sky Trip ST70 выгодно отличается малогабаритной трубой. Она почти в два раза короче, чем у многих аналогичных моделей. Поэтому процесс перевозки телескопа становится легче – его можно даже захватать с собой в автомобильное путешествие, благо в комплекте есть специальный рюкзак для безопасной транспортировки прибора и его многочисленных аксессуаров. Еще один плюс в дороге – быстрая и простая сборка телескопа.

Отзывы о товаре Телескоп Discovery Sky Trip ST70 с книгой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Sky Trip ST70 с книгой – сверхкомпактный телескоп-рефрактор, который прекрасно подойдет для первого знакомства с космосом. Из познавательной книги «Космос. Непустая пустота» начинающий астроном почерпнет увлекательные сведения о наблюдениях звездного неба, которые тут же сможет применить на практике. С помощью телескопа можно изучать Луну и планеты, а также земные ландшафты, используя прибор как мощную зрительную трубу. Доступны для наблюдений и самые яркие дипскай-объекты. Управлять телескопом Discovery Sky Trip ST70 очень просто: оптическая труба установлена на азимутальную монтировку, с помощью которой она перемещается вправо-влево и по вертикали. В комплекте с телескопом поставляется множество дополнительных приспособлений: линза Барлоу и разнофокусные окуляры, оптический искатель и диагональная призма, адаптер для смартфона. Вы сможете экспериментировать, подбирая разное увеличение для изучения космических красот, и сохранять результаты наблюдений на фото. Регулируемая по высоте металлическая тренога легко подстраивается под рост наблюдателей. От других рефракторов Sky Trip ST70 выгодно отличается малогабаритной трубой. Она почти в два раза короче, чем у многих аналогичных моделей. Поэтому процесс перевозки телескопа становится легче – его можно даже захватать с собой в автомобильное путешествие, благо в комплекте есть специальный рюкзак для безопасной транспортировки прибора и его многочисленных аксессуаров. Еще один плюс в дороге – быстрая и простая сборка телескопа.
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