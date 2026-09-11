Top.Mail.Ru
Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото 1
Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото 2
Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 крат
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото 2
  • Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497499
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
8

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом

Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 – это хорошая возможность понаблюдать разные астрономические объекты. В него можно детально рассмотреть Луну, увидеть многие планеты Солнечной системы, разглядеть яркие галактики, туманности и звездные скопления. Телескоп также будет незаменим при наблюдении метеорных потоков. Levenhuk LabZZ TK76 ориентирован на подростков, отличается простым управлением и богатой комплектацией.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 – это хорошая возможность понаблюдать разные астрономические объекты. В него можно детально рассмотреть Луну, увидеть многие планеты Солнечной системы, разглядеть яркие галактики, туманности и звездные скопления. Телескоп также будет незаменим при наблюдении метеорных потоков. Levenhuk LabZZ TK76 ориентирован на подростков, отличается простым управлением и богатой комплектацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Levenhuk LabZZ TK76 с кейсом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...