Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор
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Характеристики
Описание товара Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор
Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор - надежный и легкий телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке предназначен для первого знакомства с астрономией, наблюдения за искусственными спутниками Земли, небесными телами Солнечной системы, дальним космосом. Прибор требует бережного обращения и определенных познаний в астрономии, тогда работа с ним принесет удовлетворение его владельцу. Имеет два основных узла – линзовый объектив, собирающий световые лучи, и окуляр, дающий увеличение изображения. Дает яркие, контрастные изображения астрономических объектов. Обеспечивает отличную цветопередачу, прост в использовании, отличается быстрой термостабилизацией. Небольшой вес и компактность позволяют установить его на балконе, а также взять с собой за город, в путешествие. Входящий в комплект цифровой Wi-Fi окуляр предназначен для астрофотографии, записи и передачи изображения или видео в реальном времени в высоком разрешении с телескопа на другие устройства – смартфон, ПК – через USB или WiFi.
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