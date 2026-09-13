Top.Mail.Ru
Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
83
Фокусное расстояние объектива
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722358
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминиевый сплав
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
83
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х25х14
Вес, кг.
4.2

Описание товара Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор

Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор - надежный и легкий телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке предназначен для первого знакомства с астрономией, наблюдения за искусственными спутниками Земли, небесными телами Солнечной системы, дальним космосом. Прибор требует бережного обращения и определенных познаний в астрономии, тогда работа с ним принесет удовлетворение его владельцу. Имеет два основных узла – линзовый объектив, собирающий световые лучи, и окуляр, дающий увеличение изображения. Дает яркие, контрастные изображения астрономических объектов. Обеспечивает отличную цветопередачу, прост в использовании, отличается быстрой термостабилизацией. Небольшой вес и компактность позволяют установить его на балконе, а также взять с собой за город, в путешествие. Входящий в комплект цифровой Wi-Fi окуляр предназначен для астрофотографии, записи и передачи изображения или видео в реальном времени в высоком разрешении с телескопа на другие устройства – смартфон, ПК – через USB или WiFi.

Отзывы о товаре Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминиевый сплав
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
83
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор - надежный и легкий телескоп-рефрактор на азимутальной монтировке предназначен для первого знакомства с астрономией, наблюдения за искусственными спутниками Земли, небесными телами Солнечной системы, дальним космосом. Прибор требует бережного обращения и определенных познаний в астрономии, тогда работа с ним принесет удовлетворение его владельцу. Имеет два основных узла – линзовый объектив, собирающий световые лучи, и окуляр, дающий увеличение изображения. Дает яркие, контрастные изображения астрономических объектов. Обеспечивает отличную цветопередачу, прост в использовании, отличается быстрой термостабилизацией. Небольшой вес и компактность позволяют установить его на балконе, а также взять с собой за город, в путешествие. Входящий в комплект цифровой Wi-Fi окуляр предназначен для астрофотографии, записи и передачи изображения или видео в реальном времени в высоком разрешении с телескопа на другие устройства – смартфон, ПК – через USB или WiFi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп цифровой Veber DigiStar 500/80AZ рефрактор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...