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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T

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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото 1
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото 2
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120x
Фокусное расстояние объектива
700
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201549
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120x
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.29х0.19
Вес, кг.
6.85

Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T

Levenhuk Skyline PLUS 60T – это классический рефрактор, который заинтересует исследователей ближнего космоса. Он комплектуется экваториальной монтировкой и сбалансированным набором оптических аксессуаров. Наблюдать в Levenhuk Skyline PLUS 60T можно фазы Венеры, пояса на Юпитере, кольца Сатурна и лунные кратеры размером от 8 км. Дальняя граница Солнечной системы видна менее детально, но различима. Телескоп ориентирован на начинающих пользователей.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120x
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Skyline PLUS 60T – это классический рефрактор, который заинтересует исследователей ближнего космоса. Он комплектуется экваториальной монтировкой и сбалансированным набором оптических аксессуаров. Наблюдать в Levenhuk Skyline PLUS 60T можно фазы Венеры, пояса на Юпитере, кольца Сатурна и лунные кратеры размером от 8 км. Дальняя граница Солнечной системы видна менее детально, но различима. Телескоп ориентирован на начинающих пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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