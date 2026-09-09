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Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2

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Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189123
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х31х25
Вес, кг.
5.9

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2

Небольшой ахроматический рефрактор для начинающих любителей астрономии. С помощью этого телескопа можно изучать Луну и планеты Солнечной системы. Комплектуется двумя окулярами системы Кельнера с фокусным расстоянием 10 мм (50x) и 25 мм (20x). Телескоп снабжен оптическим искателем 6x24.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 705AZ2




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
500
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшой ахроматический рефрактор для начинающих любителей астрономии. С помощью этого телескопа можно изучать Луну и планеты Солнечной системы. Комплектуется двумя окулярами системы Кельнера с фокусным расстоянием 10 мм (50x) и 25 мм (20x). Телескоп снабжен оптическим искателем 6x24.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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