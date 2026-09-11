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Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1

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Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 65929
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.32х0.26
Вес, кг.
6.75

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1

Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1: Тип рефлектор. Оптическая схема Ньютон. Диаметр объектива 76 мм. Фокусное расстояние объектива 700 мм. Относительное отверстие 1:9.2. Разрешающая способность 1.82 угл. секунд.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher BK 767AZ1: Тип рефлектор. Оптическая схема Ньютон. Диаметр объектива 76 мм. Фокусное расстояние объектива 700 мм. Относительное отверстие 1:9.2. Разрешающая способность 1.82 угл. секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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