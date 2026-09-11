Телескоп Levenhuk Blitz 76 BASE

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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489508
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Телескоп-рефлектор Blitz 76 Base предназначен для начинающих астрономов и позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Лучше всего он подходит для изучения дальнего космоса, особенно шаровых и рассеянных скоплений. Также в него можно увидеть Луну и большинство планет Солнечной системы. В оптической схеме используются линзы и зеркала. Оптика сделана из стекла и дополнена антибликовым покрытием. Передаваемая телескопом картинка четкая и контрастная, свободная от искажений. Удобно, что в комплектацию включено три окуляра и линза Барлоу – благодаря им при наблюдениях можно использовать множество разных увеличений.
Телескоп-рефлектор Blitz 76 Base предназначен для начинающих астрономов и позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Лучше всего он подходит для изучения дальнего космоса, особенно шаровых и рассеянных скоплений. Также в него можно увидеть Луну и большинство планет Солнечной системы. В оптической схеме используются линзы и зеркала. Оптика сделана из стекла и дополнена антибликовым покрытием. Передаваемая телескопом картинка четкая и контрастная, свободная от искажений. Удобно, что в комплектацию включено три окуляра и линза Барлоу – благодаря им при наблюдениях можно использовать множество разных увеличений.
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