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Телескоп Levenhuk Blitz 76 BASE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Blitz 76 BASE

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Телескоп Levenhuk Blitz 76 BASE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489508
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
5

Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 76 BASE

Телескоп-рефлектор Blitz 76 Base предназначен для начинающих астрономов и позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Лучше всего он подходит для изучения дальнего космоса, особенно шаровых и рассеянных скоплений. Также в него можно увидеть Луну и большинство планет Солнечной системы. В оптической схеме используются линзы и зеркала. Оптика сделана из стекла и дополнена антибликовым покрытием. Передаваемая телескопом картинка четкая и контрастная, свободная от искажений. Удобно, что в комплектацию включено три окуляра и линза Барлоу – благодаря им при наблюдениях можно использовать множество разных увеличений.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 76 BASE




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп-рефлектор Blitz 76 Base предназначен для начинающих астрономов и позволяет проводить широкий спектр наблюдений. Лучше всего он подходит для изучения дальнего космоса, особенно шаровых и рассеянных скоплений. Также в него можно увидеть Луну и большинство планет Солнечной системы. В оптической схеме используются линзы и зеркала. Оптика сделана из стекла и дополнена антибликовым покрытием. Передаваемая телескопом картинка четкая и контрастная, свободная от искажений. Удобно, что в комплектацию включено три окуляра и линза Барлоу – благодаря им при наблюдениях можно использовать множество разных увеличений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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