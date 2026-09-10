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Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ

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Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
простая
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 мм
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423579
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Характеристики

Бренд
Konus
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
простая
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 мм
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х54х18
Вес, кг.
6.1

Описание товара Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ

Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ предназначен для наблюдения за Луной, планетами Солнечной системы, а также другими астрономическими и наземными объектами. Рефрактор характеризуется объективом диаметром 60 мм с фокусным расстоянием в пределах 900 мм и 120-кратным полезным увеличением. Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ оборудован экваториальной монтировкой на основе электропривода оси прямого восхождения и поставляется с алюминиевым штативом-треногой, предусматривающим регулировку высоты от 67 до 107 см. Одним из преимуществ данной модели является расширенная комплектация, в которую помимо оптических аксессуаров, входят адаптер для смартфона, планисфера, противовес.

Отзывы о товаре Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ




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Характеристики
Бренд
Konus
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
простая
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
60
Максимальное увеличение (X)
120 мм
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ предназначен для наблюдения за Луной, планетами Солнечной системы, а также другими астрономическими и наземными объектами. Рефрактор характеризуется объективом диаметром 60 мм с фокусным расстоянием в пределах 900 мм и 120-кратным полезным увеличением. Телескоп Konus Konustart-900B 60/900 EQ оборудован экваториальной монтировкой на основе электропривода оси прямого восхождения и поставляется с алюминиевым штативом-треногой, предусматривающим регулировку высоты от 67 до 107 см. Одним из преимуществ данной модели является расширенная комплектация, в которую помимо оптических аксессуаров, входят адаптер для смартфона, планисфера, противовес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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