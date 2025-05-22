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Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604

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Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 - фото 1
Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
  • Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 - фото 1
  • Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
6 580 руб.  8 791 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 180264
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Характеристики

Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
272

Описание товара Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604

Видеорегистратор с отличным качеством записи Super HD. Функция HDR для наилучшего качества ночной съемки. Камера заднего вида с системой помощи при парковке. Незаметен для окружающих.



Теги товара: Зеркало

Отзывы о товаре Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил вместо чисто оработавшего Артвей мд-160 (5 лет). Качество изображения на 3, распиновка разъёмов не совпадает, питание 5v. В общем менял старую разводку на новую, хотя специально покупал регистратор одной фирмы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество съёмки. но в целом общее исполнение хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой товар в эконом-классе! Упаковка,инструкция рус., исполнение говорят о серьезности производителя
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
получил, дома настроил всё работает, пока не поставил
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Картинка отличная
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично , камера в комплекте с длинным проводом до багажника дотянулось, для работы нужно докупить карту памяти , качество видео достойное
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Ярослава Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень большой яркий экран, снимает достаточно чётко, даже на большом экране картинка отображается чёткая. Номера авто на дороге просматриваются легко. Крепится быстро, можно хоть каждый день домой забирать на ночь. Разобрался с установкой буквально за пару минут. В управлении проще простого.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
После 7 месяцев эксплуатации проявились проблемки: не всегда при заводе машины начинается запись. Приходится запускать самому. Порвались крепления
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Полина В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество съёмки. Регистратор вполне себе рабочий, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2023
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная вещь для авто, зеркало пришло хорошо запечатанное, все фирменное, за такаю цену, более чем! Большое спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
С функциями видеорегистратора справляется отлично. С подключением вопросов не возникло. Карту памяти покупали отдельно на 64гб, в комплекте ее нет.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в срок, всё как описано полный комплект, зеркало целое. Благодарю за товар.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Видеорегистратор зеркало это просто находка для меня, удобные крепления, отличное качество съемки,четкое изображение при просмотре видео, нет ничего лишнего на лобовом,все камеры работают исправно, прост в управлении, покупкой доволен! советую однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро, в полной комплектации. Хорошее качество съёмки и достаточный угол обзора. Покупкой доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2019
Мочалов Григорий

Достоинства:
+ хорошая цена
+ зеркало и регистратор в одном устройстве
+ занимает меньше места в машине по сравнению с обычными региками
+ отличное качество съемки
+ ночная съемка очень даже ничего
+ широкий угол обзора
+ есть автостарт записи и куча других удобных функций

Недостатки:
нет

Комментарий:
на мой взгляд, любому водителю необходим такой гаждет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2019
Игорь Тушков

Достоинства:
Сразу приглнялуся этот видеорегистратор, потому что я хотел регик именно в виде зеркала. Это очень удобно, на стекле места не занимает, обзору не мешает. Качество видео очень крутое - super HD, угол обзора 140, а также есть функция расширенного динамического диапазона HDR, который реально делает качество видео лучше. Просмотрел уже несколько записей - мне лично все нравится, выручит в любой непонятной ситуации.

Недостатки:
честно, не нашел

Комментарий:
Хорошая новинка, вторая камера - нужная вещь, и съемки ведет и парковаться помогает. Тем более что дисплей довольно большой и на нем хорошо видно все, что камера внимает сзади плюс парковочные линии сверху накладывает. Само зеркало отражает без искажений, но несколько больше по размеру, чем штатное. Это надо учитывать при покупке.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2019
Андрей Прутов

Достоинства:
Даже не думал, что в бюджете 6 тысяч, смогу взять хорошее зеркало видеорегистратор. Большой экран аж 5 дюймов! Яркий, сочный, отключается по таймеру. Угол обзора достаточно широкий. Его совершенно не видно окружающим, он удобен в управлении, и никаких лишних проводов. Ребята знакомые мне провели проводку скрытую под обшивкой, поэтому чинего не висит и не мешает обзору. Крепление удобное и быстро устанавливается на штатное зеркало.
Самую главную свою функцию - запись видео, он выполняет на 5+. Видео пишет в формате 2304*1296 при 30 fps, есть HDR функция. Все детали видны, обочина, встречка просматриваются. Ну и конечно вторая камера - крутой помощник и дополнительная защита от чудаков. Покупка более чем оправданная, я считаю.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор с отличным качеством записи Super HD. Функция HDR для наилучшего качества ночной съемки. Камера заднего вида с системой помощи при парковке. Незаметен для окружающих.


Теги товара: Зеркало
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил вместо чисто оработавшего Артвей мд-160 (5 лет). Качество изображения на 3, распиновка разъёмов не совпадает, питание 5v. В общем менял старую разводку на новую, хотя специально покупал регистратор одной фирмы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество съёмки. но в целом общее исполнение хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой товар в эконом-классе! Упаковка,инструкция рус., исполнение говорят о серьезности производителя
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Николай Д.

Достоинства:


Комментарий:
получил, дома настроил всё работает, пока не поставил
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Картинка отличная
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично , камера в комплекте с длинным проводом до багажника дотянулось, для работы нужно докупить карту памяти , качество видео достойное
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Ярослава Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень большой яркий экран, снимает достаточно чётко, даже на большом экране картинка отображается чёткая. Номера авто на дороге просматриваются легко. Крепится быстро, можно хоть каждый день домой забирать на ночь. Разобрался с установкой буквально за пару минут. В управлении проще простого.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
После 7 месяцев эксплуатации проявились проблемки: не всегда при заводе машины начинается запись. Приходится запускать самому. Порвались крепления
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Полина В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество съёмки. Регистратор вполне себе рабочий, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2023
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная вещь для авто, зеркало пришло хорошо запечатанное, все фирменное, за такаю цену, более чем! Большое спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
С функциями видеорегистратора справляется отлично. С подключением вопросов не возникло. Карту памяти покупали отдельно на 64гб, в комплекте ее нет.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в срок, всё как описано полный комплект, зеркало целое. Благодарю за товар.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Видеорегистратор зеркало это просто находка для меня, удобные крепления, отличное качество съемки,четкое изображение при просмотре видео, нет ничего лишнего на лобовом,все камеры работают исправно, прост в управлении, покупкой доволен! советую однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро, в полной комплектации. Хорошее качество съёмки и достаточный угол обзора. Покупкой доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2019
Мочалов Григорий

Достоинства:
+ хорошая цена
+ зеркало и регистратор в одном устройстве
+ занимает меньше места в машине по сравнению с обычными региками
+ отличное качество съемки
+ ночная съемка очень даже ничего
+ широкий угол обзора
+ есть автостарт записи и куча других удобных функций

Недостатки:
нет

Комментарий:
на мой взгляд, любому водителю необходим такой гаждет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2019
Игорь Тушков

Достоинства:
Сразу приглнялуся этот видеорегистратор, потому что я хотел регик именно в виде зеркала. Это очень удобно, на стекле места не занимает, обзору не мешает. Качество видео очень крутое - super HD, угол обзора 140, а также есть функция расширенного динамического диапазона HDR, который реально делает качество видео лучше. Просмотрел уже несколько записей - мне лично все нравится, выручит в любой непонятной ситуации.

Недостатки:
честно, не нашел

Комментарий:
Хорошая новинка, вторая камера - нужная вещь, и съемки ведет и парковаться помогает. Тем более что дисплей довольно большой и на нем хорошо видно все, что камера внимает сзади плюс парковочные линии сверху накладывает. Само зеркало отражает без искажений, но несколько больше по размеру, чем штатное. Это надо учитывать при покупке.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2019
Андрей Прутов

Достоинства:
Даже не думал, что в бюджете 6 тысяч, смогу взять хорошее зеркало видеорегистратор. Большой экран аж 5 дюймов! Яркий, сочный, отключается по таймеру. Угол обзора достаточно широкий. Его совершенно не видно окружающим, он удобен в управлении, и никаких лишних проводов. Ребята знакомые мне провели проводку скрытую под обшивкой, поэтому чинего не висит и не мешает обзору. Крепление удобное и быстро устанавливается на штатное зеркало.
Самую главную свою функцию - запись видео, он выполняет на 5+. Видео пишет в формате 2304*1296 при 30 fps, есть HDR функция. Все детали видны, обочина, встречка просматриваются. Ну и конечно вторая камера - крутой помощник и дополнительная защита от чудаков. Покупка более чем оправданная, я считаю.


Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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