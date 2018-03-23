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Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 5
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 6
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 7
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 8
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 9
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 10
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.03.2018
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
THE BEST OF THE GRATEFUL DEAD LIVE VOLUME 1: 1969-1977
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 5
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 6
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 7
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 8
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 9
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 10
  • Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.03.2018
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
THE BEST OF THE GRATEFUL DEAD LIVE VOLUME 1: 1969-1977
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка

Track List

A1St. Stephen6:37
A2Bertha5:42
A3Wharf Rat8:23
B1Jack Straw4:48
B2Truckin'13:07
C1Sugar Magnolia7:10
C2Morning Dew11:28
D1Brown-Eyed Women4:37
D2The Music Never Stopped5:28
D3Estimated Prophet6:44

Отзывы о товаре Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.03.2018
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
THE BEST OF THE GRATEFUL DEAD LIVE VOLUME 1: 1969-1977
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1St. Stephen6:37
A2Bertha5:42
A3Wharf Rat8:23
B1Jack Straw4:48
B2Truckin'13:07
C1Sugar Magnolia7:10
C2Morning Dew11:28
D1Brown-Eyed Women4:37
D2The Music Never Stopped5:28
D3Estimated Prophet6:44
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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