Miley Cyrus - Younger Now (0888751466418) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2018
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
YOUNGER NOW
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165491
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2018
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
YOUNGER NOW
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miley Cyrus - Younger Now (0888751466418) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Younger Now
|4:08
|A2
|Malibu
|3:51
|A3
|Rainbowland
|4:25
|A4
|Week Without You
|3:44
|A5
|Miss You So Much
|4:53
|B1
|I Would Die For You
|2:53
|B2
|Thinkin'
|4:05
|B3
|Bad Mood
|2:59
|B4
|Love Someone
|3:19
|B5
|She's Not Him
|3:33
|B6
|Inspired
|3:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2018
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
YOUNGER NOW
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Younger Now
|4:08
|A2
|Malibu
|3:51
|A3
|Rainbowland
|4:25
|A4
|Week Without You
|3:44
|A5
|Miss You So Much
|4:53
|B1
|I Would Die For You
|2:53
|B2
|Thinkin'
|4:05
|B3
|Bad Mood
|2:59
|B4
|Love Someone
|3:19
|B5
|She's Not Him
|3:33
|B6
|Inspired
|3:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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