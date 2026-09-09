Наушники Logitech H151 Black (981-000589)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H151 Black (981-000589)
Наушники Logitech Stereo Headset H151 полуоткрытого типа можно смело дарить приятелю-геймеру или купить для себя, чтобы погружаться в игровые баталии буквально «с головой». Идеально чистый звук, воспроизводимый наушниками с диапазоном частот 20 – 20000 Гц, в этом поможет. Наушники имеют чувствительность в 122 дБ и сопротивление в 22 Ом. Устройство снабжено микрофоном с подвижным креплением и функцией шумоподавления, поэтому общаться с участниками сетевой игры или разговаривать по Skype можно без помех. Logitech Stereo Headset H151 имеет аккуратное крепление, деликатно охватывающее голову, и ультрамягкий материал наушников. Шнур устройства имеет длину в 1.8 метра, чтобы не сковывать движения владельца.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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