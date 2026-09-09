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Наушники Logitech H151 Black (981-000589) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech H151 Black (981-000589)

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Наушники Logitech H151 Black (981-000589) - фото 1
Наушники Logitech H151 Black (981-000589) - фото 2
Наушники Logitech H151 Black (981-000589) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech H151 Black (981-000589) - фото 1
  • Наушники Logitech H151 Black (981-000589) - фото 2
  • Наушники Logitech H151 Black (981-000589) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158975
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
24х19х7
Вес, г.
244

Описание товара Наушники Logitech H151 Black (981-000589)

Наушники Logitech Stereo Headset H151 полуоткрытого типа можно смело дарить приятелю-геймеру или купить для себя, чтобы погружаться в игровые баталии буквально «с головой». Идеально чистый звук, воспроизводимый наушниками с диапазоном частот 20 – 20000 Гц, в этом поможет. Наушники имеют чувствительность в 122 дБ и сопротивление в 22 Ом. Устройство снабжено микрофоном с подвижным креплением и функцией шумоподавления, поэтому общаться с участниками сетевой игры или разговаривать по Skype можно без помех. Logitech Stereo Headset H151 имеет аккуратное крепление, деликатно охватывающее голову, и ультрамягкий материал наушников. Шнур устройства имеет длину в 1.8 метра, чтобы не сковывать движения владельца.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H151 Black (981-000589)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники Logitech Stereo Headset H151 полуоткрытого типа можно смело дарить приятелю-геймеру или купить для себя, чтобы погружаться в игровые баталии буквально «с головой». Идеально чистый звук, воспроизводимый наушниками с диапазоном частот 20 – 20000 Гц, в этом поможет. Наушники имеют чувствительность в 122 дБ и сопротивление в 22 Ом. Устройство снабжено микрофоном с подвижным креплением и функцией шумоподавления, поэтому общаться с участниками сетевой игры или разговаривать по Skype можно без помех. Logitech Stereo Headset H151 имеет аккуратное крепление, деликатно охватывающее голову, и ультрамягкий материал наушников. Шнур устройства имеет длину в 1.8 метра, чтобы не сковывать движения владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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