Портативная акустика Logitech Z207 (White)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Logitech Z207 (White)
Портативная акустика Logitech представляет собой стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественный звук в компактном корпусе. Эта модель отличается минималистичным дизайном в белом цвете, что делает её универсальной для использования в любой обстановке. Корпус изготовлен из прочного пластика, а благодаря небольшому весу всего 0,99 кг, колонку легко переносить и размещать в удобных для вас местах. Акустическая система состоит из одного полосы и включает в себя два динамика, что обеспечивает чистое и сбалансированное звучание в формате 2.0. С мощностью 10 Вт, это устройство достаточно громкое для создания приятной атмосферы как дома, так и на небольшом мероприятии. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth версии 4.1, обеспечивая надежную беспроводную связь. Для интимного прослушивания у вас есть возможность подключить наушники через специальный разъем. Колонка питается от сети, что делает её надежным вариантом для длительных сеансов прослушивания. Произведенная в Китае, эта акустическая система от известного бренда Logitech представляет собой отличное сочетание качества, функциональности и современного дизайна. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с друзьями, портативная акустика Logitech обеспечит вас четким и насыщенным звуком.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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