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Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB

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Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 3
Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 4
Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 5
Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155746
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
360

Описание товара Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB

A4Tech Bloody T7 – игровая проводная мышь черного цвета с высоким разрешением сенсора до 4000 точек на дюйм. Главным преимуществом Bloody T7 является рекордная скорость мыши в период игрового процесса. Время отклика составляет 1 мсек. Кнопки произведены из высококачественного пластика, а цикл износостойкости рассчитан на двадцать миллионов кликов. Каждой кнопке можно задать индивидуальные параметры, установив программу Bloody с помощью которой пользователь легко упорядочит функции для удобной игры.Шестнадцатиступенчатая технология калибровки позволяет обеспечить идеальную работу мыши на разных поверхностях с высокой точностью отслеживания, а встроенная память даёт возможность сохранит до четырех тысяч команд и комбинаций.Устройство подходит для работы с наиболее популярными операционными системами компании Microsoft.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody T7 Winner Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
A4Tech Bloody T7 – игровая проводная мышь черного цвета с высоким разрешением сенсора до 4000 точек на дюйм. Главным преимуществом Bloody T7 является рекордная скорость мыши в период игрового процесса. Время отклика составляет 1 мсек. Кнопки произведены из высококачественного пластика, а цикл износостойкости рассчитан на двадцать миллионов кликов. Каждой кнопке можно задать индивидуальные параметры, установив программу Bloody с помощью которой пользователь легко упорядочит функции для удобной игры.Шестнадцатиступенчатая технология калибровки позволяет обеспечить идеальную работу мыши на разных поверхностях с высокой точностью отслеживания, а встроенная память даёт возможность сохранит до четырех тысяч команд и комбинаций.Устройство подходит для работы с наиболее популярными операционными системами компании Microsoft.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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