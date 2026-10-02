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Talk Talk, The Party'S Over (0190295792626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Talk Talk, The Party'S Over (0190295792626) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Talk Talk The Party&#039;s Over - фото 1
Виниловая Пластинка Talk Talk The Party&#039;s Over - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Talk Talk The Party&#039;s Over - фото 1
  • Виниловая Пластинка Talk Talk The Party&#039;s Over - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Talk Talk, The Party'S Over (0190295792626) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TALK TALK
filter_none Товар входит в коллекцию TALK TALK

Коллекция TALK TALK


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talk Talk, The Party'S Over (0190295792626) виниловая пластинка

Track List

A1Talk Talk
A2It's So Serious
A3Today
A4The Party's Over
B1Hate
B2Have You Heard The News?
B3Mirror Man
B4Another Word
B5Candy

Отзывы о товаре Talk Talk, The Party'S Over (0190295792626) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Talk Talk
A2It's So Serious
A3Today
A4The Party's Over
B1Hate
B2Have You Heard The News?
B3Mirror Man
B4Another Word
B5Candy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Talk Talk, The Party'S Over (0190295792626) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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