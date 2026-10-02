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Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка

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Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - фото 1
Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - фото 2
Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - фото 1
  • Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - фото 2
  • Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка

Track List

A1Open Your Eyes3:09
A2Maria3:47
A3Rain4:35
A4Lords Of The Boards3:42
A5Crossing The Deadline3:25
A6We Use The Pain2:32
A7Never Born5:17
B1Wash It Down3:06
B2Scapegoat3:22
B3Get Busy3:25
B4Suzie2:53
B5Tribute9:14
B6Move A Little Closer [Hidden Bonustrack]

Отзывы о товаре Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Open Your Eyes3:09
A2Maria3:47
A3Rain4:35
A4Lords Of The Boards3:42
A5Crossing The Deadline3:25
A6We Use The Pain2:32
A7Never Born5:17
B1Wash It Down3:06
B2Scapegoat3:22
B3Get Busy3:25
B4Suzie2:53
B5Tribute9:14
B6Move A Little Closer [Hidden Bonustrack]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guano Apesv- Proud Like A God (0889854790011) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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