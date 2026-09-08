Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 050 руб. 5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151757
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
4.5
Мощность обогрева
300 Вт
Площадь обогрева
6 кв.м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х62х5
Вес, кг.
4
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3
Инфракрасные обогреватели Ballu серии S2 – самые современные и экономичные отопительные приборы направленного обогрева, предназначенные для встраивания в подвесной потолок типа «Армстронг» с ячейкой 600х600 мм.
Прекрасно подходят для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.
Видео:
Видеообзор на Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3
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Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
4.5
Мощность обогрева
300 Вт
Площадь обогрева
6 кв.м
Страна производитель
Китай
Инфракрасные обогреватели Ballu серии S2 – самые современные и экономичные отопительные приборы направленного обогрева, предназначенные для встраивания в подвесной потолок типа «Армстронг» с ячейкой 600х600 мм.
Прекрасно подходят для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.
Прекрасно подходят для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.
Видео:
Видеообзор на Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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