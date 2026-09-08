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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 050 руб.  5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151757
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
4.5
Мощность обогрева
300 Вт
Площадь обогрева
6 кв.м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х62х5
Вес, кг.
4

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3

Инфракрасные обогреватели Ballu серии S2 – самые современные и экономичные отопительные приборы направленного обогрева, предназначенные для встраивания в подвесной потолок типа «Армстронг» с ячейкой 600х600 мм.
Прекрасно подходят для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.

Видео:

Видеообзор на Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3

Видеообзор Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
4.5
Мощность обогрева
300 Вт
Площадь обогрева
6 кв.м
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасные обогреватели Ballu серии S2 – самые современные и экономичные отопительные приборы направленного обогрева, предназначенные для встраивания в подвесной потолок типа «Армстронг» с ячейкой 600х600 мм.
Прекрасно подходят для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.

Видео:

Видеообзор на Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3

Видеообзор Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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